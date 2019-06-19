فاطمة ناعوت - لا شماتة في موت مرسي … ولكن...

2019/06/19 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت مات رجلُ الإخوان محمد مرسي العياط.صار في ذمّة الله الحَكَم العدل الرحمن الرحيم، الذي لو حاسبَنا "بعدله" لكان البشرُ من الخاسرين.ولو حاسبنا "برحمته" لنجا منّا الظالمون.ونحن لا نشمتُ في موتاهم، وإن شمتوا في موتانا وشهدائنا.فكلُّ إنسان يصدرُ عن نفسه.لهذا نقول: “رحل رجلُ الإخوان، رحمه الله.” ونرجو أن يُحاسَبوا بعدل الله لقاءَ ما ارتكبوا من جرائمَ في حقّ مصر وفي حق المصريين وفي حق الإنسانية، و......

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