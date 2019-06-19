2019/06/19 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 12/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.org«وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا فِي اليَتامى فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِّنَ النِّساءِ مَثنًى وَثُلاَثَ وَرُباعَ، فَإِن خِفتُم أَلّا تَعدِلوا فَواحِدَةً أَو ما مَلَكَت أَيمانُكُم، ذالِكَ أَدنى أَلّا تَعولوا.» (4 النساء 2)إذن يحق للرجل أن يتزو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 12/41) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 12/41) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).