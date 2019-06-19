2019/06/19 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة “رويترز”، الثلاثاء، بأن شركة اكسون موبيل النفطية اجلت موظفيها من محافظة البصرة عقب سقوط صاروخ ادى إلى اصابة اثنين من العمال العراقيين.وذكرت وكالة رويترز في خبر تابعته / المعلومة/ أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة.وقال مسؤولون عراقيون إن “عمليات النفط في جنوب العراق، ومنها التصدير، لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكسون موبيل تجلي موظفيها من البصرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكسون موبيل تجلي موظفيها من البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).