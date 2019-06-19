في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة الطاقة النيابية تطالب النفط بوضع (خطة طارئة) لتأمين صادرات العراق

2019/06/19 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -متابعة المشرق:دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، الى ضرورة توفير المشتقات النفطية والوقود للمحطات الكهربائية في محافظة البصرة، مشيرة الى أهمية تجنيب الاقتصاد العراقي ما تشهده المنطقة من توترات قد تؤثر على الصادرات النفطية.وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي، لدى زيارة عدد من أعضاء اللجنة لمحافظة البصرة، إن “لجنة النفط والطاقة عازمة على مراقبة الأداء النفطي والحكومي لتوفير احتياجات الشعب من النفط والطاقة”وأوعز الى “الشركات النفطية في البصرة بوضع خطة إستراتيجية لتوفير اكبر عدد ممكن من الوظائف وفرص العمل و احتياجات المحافظة من الطاقة وتخصيص جزء من الواردات النفطية لتطوير الخدمات الأساسية في المحافظة”.وأوضح، أن “الزيارة ستتضمن الاطلاع على عمل المصافي النفطية وضمان تحقيق أهداف القرض الياباني ألبالغ مليار دولار لمصطفى البصرة وأهميته في تطوير عمل هذا المصفى المهم”.ودعا وزارة النفط الى “اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمواجهة إي تصعيد أو توتر قد يحدث في منطقة الخليج العربي وعد خطط طوارئ لضمان مرور الصادرات النفطية”.الى ذلك قال مسؤولون بقطاع النفط العراقي يوم الاثنين إن إنتاج حقل نفط غرب القرنة 1 بلغ 465 ألف برميل يوميا بعد استكمال منشآت جديدة لمعالجة الخام وصهاريج للتخزين.وأبلغ مسؤولون يعملون في الحقل رويترز على هامش مراسم لافتتاح المنشآت الجديدة أن حقل غرب القرنة 1 الذي تطوره إكسون موبيل كان ينتج في السابق نحو 440 ألف برميل يوميا.وحضر الاحتفال عاملون أجانب من إكسون عقب عودتهم للحقل في الثاني من الشهر الجاري، بعد أسبوعين من سحب إكسون نحو 60 شخصا من الحقل ونقلهم إلى دبي.وجاء إجلاء الموظفين بعد أيام من سحب الولايات المتحدة العاملين غير الأساسيين في سفارتها في بغداد.وقال مسؤولون عراقيون في الحقل إن موظفي إكسون الأجانب، ومن بينهم الإدارة العليا وكبار المهندسين، لم يعودوا للحقل إلا بعدما وافقت الحكومة العراقية علي إجراءات أمن إضافية في الحقل بما في ذلك نشر قوات إضافية من الشرطة والجيش.ورافق المسؤولون والمديرون من إكسون الصحفيين في جولة داخل حقل غرب القرنة 1 يوم الاثنين، حيث شوهدت مركبات مدرعة وجنود من الجيش العراقي يتمركزون عند بوابات منشآت إنتاج النفط.وبدأت منشأتان جديدتان لمعالجة الخام، ذات قدرة إجمالية على معالجة 150 ألف برميل يوميا، ووحدة لفصل المياه والنفط وخمسة صهاريج للتخزين العمليات التجريبية يوم الاثنين.وقال مدير كبير بالحقل إن المشروعات الجديدة ستساهم في رفع إنتاج الحقل بالتدريج ليصل إلى 490 ألف برميل يوميا.ينتج العراق أكثر من 4.5 مليون برميل بقليل، وهو ما يقل عن طاقته الكاملة البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا تمشيا مع اتفاق أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا على خفض الإمدادات العالمية لدعم الأسعار.

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