رئيس هيئــــة التقاعد يتعهد بحل ازمة مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبـــي الجيش السابق قريبا

2019/06/19 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-متابعة المشرق:كشفت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي، عن تشخصيها خلل واضح في هيئة التقاعد العامة، مشيرا الى ان رئيس الهيئة احمد الساعدي وعد بانهاء ازمة مكأفأة نهاية الخدمة خلال الايام القليلة المقبلة.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي ان "البرلمان استضاف رئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي وابلغه بضرورة حل جميع المشاكل العالقة".واضاف ان "اللجان المختصة ابلغت الساعدي بتشخيصيها حالات ابتزاز للمواطنين والمتقاعدين من قبل بعض موظفي التقاعد وقد وعد الاخير بحلها".واشار البلداوي الى ان "الساعدي وعد بانهاء ازمة مكافأة نهاية الخدمة لمنتسيبي الجيش السابق وانصافهم وصرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة".

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