2019/06/19 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم الثلاثاء، تحقيق تقدم كبير بإنتاج الطاقة الكهربائية.وقال عبد المهدي، في مؤتمره الأسبوعي، وحضره “النعيم نيوز ”، ‘حققنا تقدم كبير في مجال إنتاج الكهرباء’.وعلق عبد المهدي، بشأن المعارضة السياسية: أنه ‘أمر صحي شرط التزامها بالثوابت الوطنية ‘.وأضاف، وجهنا بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة انعقاد مجلس كركوك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يؤكد تحقيق تقدم كبير بإنتاج الكهرباء النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد تحقيق تقدم كبير بإنتاج الكهرباء) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يؤكد تحقيق تقدم كبير بإنتاج الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).