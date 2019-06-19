هجوم صاروخي يستهدف شركة إكسون موبيل بالبصرة ووقوع اصابات

2019/06/19 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط صاروخ قرب مقر شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في البصرة.

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