2019/06/19 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال أربعة أشخاص مطلعون إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منع إدراج السعودية على قائمة أمريكية للدول التي تستخدم الأطفال جنودا، رافضا ما توصل إليه خبراء من أنها تستخدم أطفالا للقتال في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.ومن شأن هذا القرار، الذي صدر بعد نقاش داخلي محتدم، إثارة اتهامات جديدة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا منعت إدراج السعودية على قائمة للدول التي تجند الأطفال وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا منعت إدراج السعودية على قائمة للدول التي تجند الأطفال) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا منعت إدراج السعودية على قائمة للدول التي تجند الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).