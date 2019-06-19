2019/06/19 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي، اليوم الاربعاء، ان الكابينة الوزارية محسومة بنسبة تجاوزت الـ 80% وسيتم التصويت عليها خلال الاسبوع المقبل، لافتاً الى ان سحب الثقة عن عبد المهدي متروك للكتل السياسية.وقال الكعبي في تصريح صحفي، ان "السيد مقتدى الصدر اوضح خلال بيانه انه سيسحب تأييده لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينا ان الكتل الشيعية لديها اغلبية داخل البرلمان ويهمها رأي المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، ومعظم تلك الكتل لديها ولاء وطاعة للسيد السيستاني، اضافة الى ان سائرون تحترم قرارات المرجعية، لذا فأن قرارات المرجعية ستطبق على ارض الواقع".

واضاف، ان "موضوع الكابينة الوزارية محسوم خلال الاسبوع المقبل، خاصة ان اغلب الكتل السياسية عازمة على انهاء هذا الملف، ولم يبق غير توافقات بسيطة، وبالتالي فأن الكتل حسمت امر الكابينة الوزارية بنسبة تجاوزت الـ 80%".

وأشار الى، ان "سحب الثقة عن الحكومة من عدمها متروك للكتل السياسية، خاصة ان بعض القوى اعلنت عن ذهابها الى المعارضة التقويمية من اجل تعديل مسار العملية السياسية".



انتهى / ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكابينة الوزارية مكتملة وسيتم التصويت عليها الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الكابينة الوزارية مكتملة وسيتم التصويت عليها الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).