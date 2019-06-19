البرازيل تتعادل مع فنزويلا سلبياً في كوبا أميركا

2019/06/19 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألغى الحكم ثلاثة أهداف للبرازيل، التي أهدرت العديد من الفرص، لتكتفي بالتعادل السلبي مع فنزويلا، في المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.وهز روبرتو فيرمينو الشباك للبلد المستضيف في نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ على لاعب ليفربول.وسجل البديل غابرييل جيسوس هدفاً بعد مرور ساعة من اللعب، […]

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