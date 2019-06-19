2019/06/19 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات في كندا، ضد مشروع قانون، أقرته حكومة مقاطعة كيبيك الكندية، يحظر على معلمي المدارس وضباط الشرطة والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين ارتداء رموز دينية فى مكان العمل، مما أثار احتجاجًا شديدًا على تعرض الحريات المدنية فى المقاطعة للهجوم.إذ وصف فرانسوا ليجولت، رئيس وزراء كيبيك اليميني، مشروع القانون بأنه إجراء ضرورى، لضمان الفصل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا ..



مظاهرات ضد قانون يحظر التمييز الديني بارتداء الحجاب النعيم نيوز.

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