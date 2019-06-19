2019/06/19 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تمكّن علماء بريطانيون من إنشاء أول خريطة للرئة البشرية، ما يبعث الأمل في الحصول على علاج نهائي للربو.وترسم الخريطة كل خلية في الرئة مع الكشف عن أساس بناء الجهاز التنفسي، لدى كل من المرضى والأصحاء.واستُخدم “الأطلس” لاكتشاف الخلايا، التي تسبب إنتاج المخاط لدى المصابين بالربو، ممن قورنت رئاتهم بالرئات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول “أطلس” للرئة البشرية يبشر بعلاج ثوري للربو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول “أطلس” للرئة البشرية يبشر بعلاج ثوري للربو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).