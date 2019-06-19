امرأة تضرم النار بجسدها في السليمانية

2019/06/19 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة منطقة "ڕاپـڕین" في محافظة السليمانية يوم الاربعاء ان امرأة اقدمت على محاولة انتحار بواسطة حرق نفسها في قضاء "قلعة دزة".

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه في الساعة 11:00 من مساء امس تم نقل امرأة مصابة بحروق تُدعى ( گ .



ر .



ح ) من مواليد 1995 ربة بيت ومن سكنة القضاء المذكور في حي "ڕاپـڕین" الى مستشفى "قلعة دزة" العام.

ووفق اقوال المرأة فإنها سكبت مادة النفط على جسمها واضرمت النار فيه، وبحسب التقرير الطبي الاولي الصادر عن المستشفى فإن نسبة الحروق في جسم المرأة بلغت 80% وجراء شدة اصابتها تم نقلها الى السليمانية.

وبحسب اقوال زوجها فانه حاول اطفاء النار التي اضرمتها زوجته بجسمها مما ادى الى اصابته بحروق طفيفة بيديه.

وقال بيان الشرطة انه بقرار من القاضي و وفق المادة 408 من قانون العنف بين الازواج تم فتح ملف تحقيق للحادث.

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