سكان الأرض يشاهدون ظاهرة “قمر الفراولة الكامل”

2019/06/19 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تابع سكان الأرض ظاهرة قمرية مثيرة ليلة امس الثلاثاء ، تحول فيها لون القمر إلى ظلال مذهلة من اللون الوردي.ويُطلق على بدر شهر يونيو اسم “قمر الفراولة الكامل” واكتسب هذا الاسم من قبائل الأمريكيين الأصليين، حيث يتزامن ظهوره في هذا الوقت من السنة مع موسم جني ثمار الفراولة الناضجة.وتمكن […]

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