امانة بغداد تصدر توضيحاً حول قطع طريق محمد القاسم

2019/06/19 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفت امانة بغداد، الاربعاء، قطعها طريق محمد القاسم للمرور السريع الجزء القريب من وزارة الداخلية.واوضحت الامانة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “الشركة المنفذة تعمل على نصب شريط الالمنيوم (البليت) للجزرة الوسطية للمحافظة على مفاصل التمدد ما تطلب وضع الانارة التحذيرية وارتداء البدلات الفسفورية لتأمين الملاكات العاملة “.وبينت […]

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