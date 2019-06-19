طقس الايام الاربعة المقبلة: ارتفاع بدرجات الحرارة ابتداءً من السبت

2019/06/19 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، عن طقس الايام الاربعة المقبلة في عموم البلاد.وقالت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “طقس يومي الخميس والجمعة سيكون صحواً في المناطق كافة”، مبينة أن “درجة الحرارة في بغداد 39 درجة مئوية”.واضافت أن “طقس يوم السبت سيكون صحواً في المناطق كافة […]

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