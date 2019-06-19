اخماد العديد من الحرائق في بساتين وحقول للحنطة في نينوى والبصرة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

2019/06/19 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني العديد من الحرائق في بساتين وحقول للحنطة في نينوى والبصرة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية”.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ” ان فرق الدفاع المدني في نينوى اخمدت حريق اعشاب شب بالقرب من مستشفى الحميات في الموصل ، بوقت قياسي حال دون وصوله للمشفى ، كما اخمدت حريقا شب في ارض […]

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