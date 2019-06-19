العراق يشهد انخفاضا ملحوظاً بدرجات الحرارة بدءاَ من اليوم

2019/06/19 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يشهد العراق انخفاضاً كبيراً بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم الاربعاء.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في منشور على صفحته الشخصية بالفيسبوك، إن "انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يشير اليه الانحراف عن المعدل العام اليومي في درجة الحرارة السطحية ليوم الاربعاء".وأضاف، أن "هذا الانخفاض يصل الى 7 درجات {دون المعدل} في العراق ومناطق شمال الجزيرة العربية والشام".انتهى

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