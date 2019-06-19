الإعلام الأمني: إصابة 3 أشخاص بسقوط صاروخ كاتيوشا على شركة الحفر في البصرة

2019/06/19 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت خلية الإعلام الأمني، بإصابة ثلاثة أشخاص في استهداف مجمع الشركات النفطية في محافظة البصرة صباح اليوم الأربعاء.

وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "صاروخ من نوع كاتيوشا سقط على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما ادى الى اصابة ٣ اشخاص كحصيلة أولية".وكانت مصادر أمنية قالت إن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة في مدينة البصرة صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إن "عمليات النفط في جنوب العراق، ومنها التصدير، لم تتأثر بالهجوم الصاروخي في البصرة"، وأن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع رويال داتش شل، وإيني الإيطالية.وإكسون موبيل هي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.وعقب الهجوم، ذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها "إكسون موبيل" عامليها الأجانب، فقد فعلت الشركة الشيء ذاته في آيار الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي، بسبب تهديدات أمنية.وفي نهاية الشهر، أعلنت "إكسون موبيل" عودة عامليها بعدما طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة.وجاء تخوف الشركة بعد أيام من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد.ويأتي هذا الهجوم عقب ساعات من من سقوط صاروخ قرب مقر قيادة عمليات نينوى في أيسر الموصل ويضم قوات امريكية، في وقت متأخر من الثلاثاء، في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين.ولم يذكر بيان خلية الاعلام الامني تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية، فيما قال إن الصاروخ الذي أطلق كان من طراز كاتيوشا قصير المدى.انتهى

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