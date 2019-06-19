خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشان استهداف شركة اكسون موبيل في البصرة

2019/06/19 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أصدرت خلية الاعلام الامني، بياناً اوضح تفاصيل الهجوم الصاروخي على مجمع الشركات النفطية الأجنبية في البصرة.

وقال الخلية في البيان تلقت العهد نيوز

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