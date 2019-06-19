عاجل .. عضو بالوفد الكويتي يكشف لـ

2019/06/19 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف احد اعضاء الوفد الكويتي المرافق، لامير بلادهم صباح الاحمد الجابر الصباح، الذي سيزور العراق اليوم، عن تفاصيل هذه الزيارة.

وقال عضو الوفد عايد

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