موريتانيا.. تاريخ طويل من الانقلابات

2019/06/19 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت موريتانيا كثيرا من الانقلابات العسكرية، التي وأد بعضها الحلم في استمرار تبادل سلمي على السلطة، في البلاد، وآخرها انقلاب 2008، الذي

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