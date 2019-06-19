الاعلام الامني توضح تفاصيل الهجوم الصاروخي على مجمع الشركات النفطية في البصرة

2019/06/19 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الخلية في البيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" استهدفت امس مجمع الشركات النفطية الاجنبية في البصرة بصواريخ نوع كاتيوشا على شركة لحفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما ادى الى اصابة 3 اشخاص كحصيلة اولية".وكان مصدر امني كشف لموقع "الغدير"، في وقت سابق ان" المقر المذكور يضم مجمعاً للشركات الاجنبية في البصرة" وان الصاروخ سقط على موقع شركة اكسون موبيل بالتحديد وادى الى حدوث اصابات واضرار مادية".انتهى..م.م

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