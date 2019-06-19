الشباب والرياضة تحدد الدخول المجاني لكلاسيكو الزوراء والجوية

2019/06/19 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "جمهورنا الرياضي العزيز..خدمة لشبابنا الاعزاء وتعويضاً لدخولهم المباراة الملغاة سابقاً، تقرر ان يكون دخول الجماهير الى مباراة الزوراء والقوة الجوية يوم الاحد المقبل مجاناً".واضاف، انه" ارسموا لنا لوحة جميلة للمساهمة برفع الحظر عن العاصمة بغداد".ويلتقي النوارس امام الصقور في مباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً ادى الى نزول اللاعبين الى ارض الملعب، مما دفع القائمين على المباراة الى تأجيلها حفاظاً على سلامة الجميع.انتهى..م.م

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