2019/06/19 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً في المناطق كافة وتسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 39 مْ، وفي البصرة 44 مْ.وأضاف، ان "طقس السبت سيكون صحواً في المناطق كافة وارتفاع بدرجات الحرارة".وأشار البيان الى، ان "طقس الأحد المقبل سيكون صحواً في المناطق كافة ولا تغير في الحرارة في الوسط وترتفع قليلاً في الشمال والجنوب".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: إنخفاض كبير للحرارة الى السبت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: إنخفاض كبير للحرارة الى السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).