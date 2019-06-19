نسرين طافش: الحب وقُبلة الحب حلال

2019/06/19 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تحدثت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ عن رأيها بالمشاهد الرومانسية والقبلات الحميمة في الأفلام والمسلسلات عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة لرجل وامرأة يتبادلان القبلات، وعلّقت: “قُبلة الحب جميلة سواء في الأفلام والمسلسلات وفي الواقع وحتى على الريد كاربت”.وأضافت: “رأيي فقط وببساطة لست مضطراً لتتبنيه أو

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