2019/06/19 | 09:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / خطوة برس تحدثت الممثلة السورية نسرين طافش عن رأيها بالمشاهد الرومانسية والقبلات الحميمة في الأفلام والمسلسلات عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة لرجل وامرأة يتبادلان القبلات، وعلّقت: “قُبلة الحب جميلة سواء في الأفلام والمسلسلات وفي الواقع وحتى على الريد كاربت”.
وأضافت: “رأيي فقط وببساطة لست مضطراً لتتبنيه أو
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وأضافت: “رأيي فقط وببساطة لست مضطراً لتتبنيه أو
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسرين طافش: الحب وقُبلة الحب حلال) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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