2019/06/19 | 09:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ناسنا -الحلقة 1 تقديم الشيف خلود القيسي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BR3_ocDlaro
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ناسنا -الحلقة 1 تقديم الشيف خلود القيسي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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