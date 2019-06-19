English | كوردى

نفي رسمي لقطع طريق محمد القاسم السريع


نفي رسمي لقطع طريق محمد القاسم السريع
2019/06/19 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد           

نفت امانة عاصمة بغداد، الأربعاء،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نفي رسمي لقطع طريق محمد القاسم السريع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نفي رسمي لقطع طريق محمد القاسم السريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا