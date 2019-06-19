ابرز ملفات زيارة امير الكويت الى العراق هذا اليوم

2019/06/19 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بغداد اليوم الأربعاء، ويتوقع أن تتصدر الأزمة بين واشنطن وطهران الملفات التي سيناقشها مع المسؤولين العراقيي...

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