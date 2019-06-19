2019/06/19 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت يوم أمس الدورة الـ 16 لمسابقة تشايكوفسكي الدولية للموسيقى، في القاعة الكبرى لكونسيرفاتوار موسكو “تشايكوفسكي”.عزف في حفل الافتتاح عازف البيانو الروسي الشهير، وحائز الجائزة الكبرى للمسابقة عام 2011، دانييل تريفونوف، حيث عزف كونشيرتو تشايكوفسكي بمصاحبة أوركسترا مسرح المارينسكي بقيادة، فاليري غيرغييف.تتابع قناة “ميديتشي تي في” البث المباشر لجميع تصفيات المسابقة، وحتى الحفل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قناة ميديتشي تي في تبث على الهواء جميع تصفيات مسابقة تشايكوفسكي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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