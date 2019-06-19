سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من شركة نفطية اميركية في البصرة

2019/06/19 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير غرب البصرة عن سقوط صاروخ كاتيوشا في وقت مبكر من فجر اليوم الاربعاء، على مخيم للموظفين قرب شركة الحفر العراقية ما ادى الى اصابة ثلاثة موظفين من أهالي الديوانية.وقال رئيس اللجنة مهدي ريكان في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الموظفين الثلاثة نقلوا […]

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