2019/06/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

نفت امانة بغداد، الاربعاء، قطع طريق محمد القاسم للمرور السريع في الجزء القريب من وزارة الداخلية.





وذك...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمانة بغداد تنفي قطع سريع محمد القاسم قرب وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمانة بغداد تنفي قطع سريع محمد القاسم قرب وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).