الأنواء الجوية: إنخفاض كبير للحرارة الى السبت

2019/06/19 | 09:56

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بغداد :سومر نيوز

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم الأربعاء حت...

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