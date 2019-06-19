الأنواء الجوية:إنخفاض كبير للحرارة الى السبت المقبل

2019/06/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى، ان “طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً في المناطق كافة وتسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 39 مْ، وفي البصرة 44 مْ.وأضاف، ان “طقس السبت سيكون صحواً في المناطق

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