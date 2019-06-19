النفط يرتفع وسط آمال باتفاق تجاري قريب بين الصين وأميركا

2019/06/19 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

واصلت أسعار النفط مكاسبها الأربعاء 19 يونيو بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد هجمات ناقلات النفط هناك الأسبوع الماضي.

وارتفعت عقود خام برنت 13 سنتاً، أي 0.2%، إلى 62.27 دولار للبرميل، وصعد الخام الأمريكي 15 سنتًا، أي بـ 0.3% إلى 54.05 دولارًا للبرميل.

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