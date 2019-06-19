إكسون موبيل تخطط لإجلاء موظفيها من البصرة بعد استهدافها بالصواريخ

2019/06/19 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _بغداد

أعلنت شركة "إكسون موبيل" النفطية الأمريكية،الأربعاء، أنها تخطط لإجلاء 20 من موظفيها الأجانب من محافظة البصرة العراقية، بعد استهداف مقرها هناك بالصواريخ.

ونقلت وكالة "رويتز" عن مصادر أمنية عراقية أن شخصين أصيبا جراء سقوط صاروخ على مجمع لعدة شركات، بينها "إكسون موبيل" الأمريكية في البصرة جنوبي العراق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال مسؤولون بقطاع النفط إن شركات أخرى تعمل في الموقع من بينها "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية، و"إيني" الإيطالية.

هذا وكانت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، قد أجلت، الشهر الماضي، عددا من موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق، بسبب تهديدات أمنية، بحسب ما ذكرت الشركة.

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