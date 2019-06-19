2019/06/19 | 10:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، أن ذهابه إلى المعارضة جاء من اجل المراقبة والتشخيص والمحاسبة والانتقاد بحزم وموضوعية.
وقال الحكيم في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، لنراقب بحرص ، ونشخص بشجاعة، ونتابع بعزم، ونحاسب بحزم، وننتقد بموضوعية، لتقويم الاعوجاج وتصويب المسارات، ولنكن عين المواطن وصوته الصادح بالحق والمطالب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: لهذه الاسباب ذهبنا إلى المعارضة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، أن ذهابه إلى المعارضة جاء من اجل المراقبة والتشخيص والمحاسبة والانتقاد بحزم وموضوعية.
وقال الحكيم في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، لنراقب بحرص ، ونشخص بشجاعة، ونتابع بعزم، ونحاسب بحزم، وننتقد بموضوعية، لتقويم الاعوجاج وتصويب المسارات، ولنكن عين المواطن وصوته الصادح بالحق والمطالب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: لهذه الاسباب ذهبنا إلى المعارضة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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