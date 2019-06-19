الحكيم: لهذه الاسباب ذهبنا إلى المعارضة

2019/06/19 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، أن ذهابه إلى المعارضة جاء من اجل المراقبة والتشخيص والمحاسبة والانتقاد بحزم وموضوعية.وقال الحكيم في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، لنراقب بحرص ، ونشخص بشجاعة، ونتابع بعزم، ونحاسب بحزم، وننتقد بموضوعية، لتقويم الاعوجاج وتصويب المسارات، ولنكن عين المواطن وصوته الصادح بالحق والمطالب […]

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