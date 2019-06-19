القوة الجوية يفتقد محمد قاسم و زاهر ميداني اليوم امام الكرخ في الممتاز

2019/06/19 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فريق القوة الجوية غياب اثنين من أبرز لاعبيه امام الكرخ في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الكرخ في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاربعاء ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

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