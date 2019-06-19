قصف جوي يستهدف مخزنا للنفط والغاز في ليبيا

2019/06/19 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، استهداف مخزن لشركة مليته للنفط والغاز خلال قصف جوي أدى إلى تدميره بشكل كلي، ودعت مؤسسة النفط إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي: إن “مخزن شركة مليته للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة تعرض إلى قصف جوّي أدّى […]

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