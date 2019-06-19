الخطر الإيراني الأكبر… السلاح النووي أو المشروع الإمبراطوري؟

2019/06/19 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرق الأوسط كان ولا يزال أرض صراعات تتراكم بلا حلول.الصراع على الأرض يمتزج بالصراع على السماء.تضييق التاريخ يرافق توسيع الجغرافيا.

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