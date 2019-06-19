الشباب والرياضة تعلن خبراً ساراً لجماهير النوارس والصقور

2019/06/19 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، أن تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية يوم الاحد المقبل، ستكون متاحة مجاناً لجماهير الفريقين.ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: “جمهورنا الرياضي العزيز..خدمة لشبابنا الاعزاء وتعويضاً لدخولهم المباراة الملغاة سابقاً، تقرر ان يكون دخول الجماهير الى مباراة الزوراء والقوة الجوية يوم الاحد المقبل […]

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