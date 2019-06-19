2019/06/19 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وصف رئیس الوزراء عادل عبد المھدي، زیارة أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح المقررة إلى بغداد اليوم الأربعاء بالمھمة و”لیس للبلدین فحسب بل للإقلیم بأسره”.وقال عبد المھدي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، “إن العلاقات العراقیة الكویتیة، الیوم في أفضل حالاتھا، وقد شھدت العدید من الزیارات المتبادلة بین كبار المسؤولین

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي: زيارة أمير الكويت للعراق مهمة وكالة خطوة برس.

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