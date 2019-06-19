2019/06/19 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تمكنت روسيا والصين، من منع إحالة مسألة “انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات على توريد الوقود”، إلى مجلس الأمن للمناقشة.وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن موسكو وبكين طلبتا مزيدا من الوقت لدراسة الطلب الأمريكي حول وقف إمدادات الوقود إلى كوريا الشمالية، والذي أيده 25 من أعضاء الأمم المتحدة، بينهم اليابان وفرنسا وألمانيا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا والصين تمنعان أميركا من وقف إمدادات النفط إلى كوريا الشمالية وكالة خطوة برس.

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