رسمياً.. دخول مجاني لكلاسيكو العراق بين الزوراء والجوية

2019/06/19 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، أن تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية يوم الاحد المقبل، ستكون متاحة مجاناً لجماهير الفريقين.ويلتقي النوارس امام الصقور في مباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً ادى الى نزول اللاعبين الى ارض الملعب، مما دفع القائمين على المباراة الى تأجيلها حفاظاً على سلامة الجميع.

ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: “جمهورنا الرياضي العزيز..



خدمة لشبابنا الاعزاء وتعويضاً لدخولهم المباراة الملغاة سابقاً، تقرر ان يكون دخول الجماهير الى مباراة الزوراء والقوة الجوية يوم الاحد المقبل مجاناً”.

وتابع “ارسموا لنا لوحة جميلة للمساهمة برفع الحظر عن العاصمة بغداد”.

يذكر ان المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد يوم الاحد المقبل.

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