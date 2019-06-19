نصيف للمعارضين: اسحبوا محافظيكم ومستشاريكم في الحكومة

2019/06/19 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، الكتل السياسية التي اعلنت ذهابها الى المعارضة سحب محافظيهم ومستشاريهم من الحكومة ليثبتوا حقا معارضتهم السياسية وبعكسه لانعدها معارضه حقيقية.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اعلان تيار الحكمة ذهابه إلى المعارضة السياسية او التقويمية كما ادعى بها الاخير نبارك لهم ذلك وهي خطوة مهمة […]

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