2019/06/19 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس كشف مستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وجود خلافات بخصوص تشكيل الحكومة سيما فيما يتعلق بالوزارات الأمنية.وقال في حوار نقله موقع “روسيا اليوم” إنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين إغلاق ملف تشكيل الحكومة العراقية بشكل كامل، مشيرا إلى أن القوى السياسية اتفقت فيما بينها.وأكد المسؤول العراقي وجود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض: خلافات الوزارات الأمنية ستنتهي خلال أسبوعين وكالة خطوة برس.

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