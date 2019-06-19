عدد ضحايا زلزال اليابان يرتفع إلى 26 شخصاً

2019/06/19 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت صحيفة يابانية “كيودو”، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال في اليابان إلى 26 شخصاً.وذكرت الصحيفة في تقرير، ان “عدد ضحايا الزلزال في اليابان ارتفع إلى 26 شخصا، مع إصابة شخص بجروح خطيرة”.وكانت الوكالة قد أفادت، في وقت سابق، بوقوع 21 ضحية جراء الزلزال.وأصيب 17 شخصا في

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