صور .. احتراق 6 سيارات وتضرر اخر بحادث

2019/06/19 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احترقت 6 سيارات بينما تضررت اخر بحادث مروري وقع فجر اليوم الاربعاء في قضاء "كويسنجق" جنوب شرق مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وذكر راديو "ترافيك" ان حادثا مروريا وقع في الساعة 4:30 فجر اليوم في قضاء كويسنجق حيث اصطدم صهريج لنقل المحروقات بشاحنة لنقل السيارات، منوها الى ان الحادث اسفر عن احتراق 6 سيارات والحاق اضرار بعجلات أُخر.

ونوه الراديو ان الحادث نجم عنه اضرار مادية فقط دون خسائر بالأرواح.

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