بالفيديو.. قوة أمنية تطلب من مشعان الجبوري مغادرة منزله لعودته إلى أملاك الدولة

2019/06/19 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس:

طالبت قوة أمنية، النائب السابق مشعان الجبوري، مغادرة منزله لعودته الى املاك الدولة.

وحصلت “الاتجاه برس”، على قطع فيديوي يظهر طلب قوة أمنية من النائب السابق مشعان الجبوري مغادرة منزله في الدورة، جنوبي بغداد، وذلك لكونه يعود الى أملاك الدولة.

وقال الجبوري، بحسب الفيديو، إن “هناك تزويرا في الوثائق وهو يملك هذا المنزل منذ عام 1974”.

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