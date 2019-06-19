المنافذ تحيل منفذ زرباطية الى الاستثمار

2019/06/19 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحالة منفذ زرباطية في واسط مع ايران الى الإستثمار.

وذكر بيان للهيئة تلقت العهد نيوز نسخة منه، اليوم الاربعاء،

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